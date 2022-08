Calciomercato, colpo di scena Belotti: “Operazione definita”

Svolta in arrivo per Belotti, finito di recente nel mirino del Monaco. Il futuro dell’ex capitano del Torino, però, non sarà in Francia.

Fin qui, per lui, si era fatto avanti il Monaco: una destinazione prestigiosa, che gli consentirebbe di esibirsi sul palcoscenico della Champions League. La prospettiva di partire in seconda fila rispetto ai titolari Takumi Minamino e Wissam Ben Yedd lo ha però spinto alla fine a declinare la proposta monegasca. Poco male, perché ora Andrea Belotti è destinato ad una big del calcio italiano.

Si tratta della Roma che, dopo aver preso Paulo Dybala (subito decisivo nell’amichevole vinta ai danni del Tottenham), ha continuato a lavorare con l’obiettivo di potenziare la rosa a disposizione di José Mourinho. Il tecnico portoghese, che a breve conta di abbracciare Georginio Wijnaldum, ha chiesto alla dirigenza di prendere anche una punta in grado sia di far rifiatare Tammy Abraham quando necessario che di giocare insieme all’inglese.

Il mirino è finito quindi proprio sull’ex capitano del Torino. I contatti, come riportato su Twitter da Niccolò Ceccarini, sono stati avviati nelle ultime ore. Tra le parti l’intesa è totale (contratto quadriennale a 3 milioni all’anno) tuttavia i capitolini, prima di ingaggiarlo, dovranno sfoltire il proprio reparto offensivo. A partire, nel dettaglio, sarà Eldor Shomurodov.

Roma, ecco Belotti: ma prima va ceduto Shomurodov

L’uzbeko, preso nell’estate 2021 dal Genoa per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni, ha vissuto una stagione in chiaroscuro: 5 gol e 6 assist in 40 apparizioni totali tra Serie A, Conference League (289 minuti trascorsi in campo) e Coppa Italia. Troppo poco, alla luce delle aspettative iniziali. Per lui si è fatto avanti il Bologna che conta di prenderlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni.

Il suo addio libererebbe uno slot da destinare proprio a Belotti, autore di 8 reti nell’ultima edizione del campionato. Un gioco ad incastri concreto, che può realizzarsi nell’arco di poche ore. Oltre a Shomurodov, poi, risulta essere in lista di sbarco pure Carles Perez finito nel mirino del Celta Vigo. Le condizioni per ingaggiare Belotti, quindi, ci sono tutte: Mourinho ha costruito una squadra da scudetto.