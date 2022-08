Il Barcellona esagera: pronto un colpo clamoroso dal Liverpool

Il Barcellona non bada a spese pur di rinforzare la rosa di Xavi: i blaugrana hanno messo nel mirino un altro colpo sbalorditivo

Il Barcellona non conosce più limiti. Il club blaugrana non sta badando a spese per rinforzare la rosa e puntare nuovamente molto in alto. La società catalana ha attivato la cessione anticipata di alcuni emolumenti relativi ai diritti televisivi ed altri ingressi generati dalla Liga attraverso il fondo di private equity CVC.

I blaugrana dopo gli ingaggi di Christensen, Kessié, Lewandowski, Raphina e Koundé, hanno messo nel mirino ora un calciatore del Liverpool. La società del presidente Laporta è scatenata. Finora in questo calciomercato ha speso più di 150 milioni di euro. Una cifra pazzesca per una società che un anno fa non è riuscita a rinnovare il contratto di Lionel Messi a causa di guai economici.

Calciomercato, Barcellona scatenato: i blaugrana hanno già un obiettivo per la prossima estate, Trent Alexander-Arnold

Il Barcellona non pensa soltanto al presente ma è già proiettato sul futuro. I catalani, infatti, secondo quanto riferito dal Liverpool Echo, sarebbe interessati ad aggiungere alla propria rosa pure il terzino destro dei ‘Reds’ Trent Alexander-Arnold.

Il giocatore inglese è attualmente una delle migliori opzioni nel suo ruolo. Anche nel passato campionato è stato protagonista di una stagione condita da diversi gol e assist. Così, il giocatore di Klopp è diventato l’obiettivo principale in vista della prossima finestra estiva di calciomercato.

Alexander-Arnold ha un contratto fino al 2025 con il Liverpool. Per liberarlo dal suo attuale vincolo contrattuale, il Barcellona sarebbe disposto a mettere sul piatto 67 milioni di sterline, qualcosa meno di 80 milioni di euro. Una cifra comunque considerata bassa al momento dalla stampa inglese, abituata a flussi di denaro molto importanti nelle operazioni che coinvolgono le squadre della Premier League.