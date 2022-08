Erede di Dumfries, tifosi spiazzati: Inter, ecco chi arriva al suo posto

In casa Inter il mercato è in fermento. La dirigenza valuta la situazione di alcuni elementi e nessuno è davvero incedibile per i nerazzurri.

Saranno giorni caldi quelli previsti nelle prossime settimane per i tifosi dell’Inter. Il mercato nerazzurro si è bloccato dopo i primi arrivi e la società ha stoppato possibili grandi trattative come quelle per Bremer e Dybala. Steven Zhang ha dato un imput alla dirigenza, tagliare il monte ingaggi e finire con un attivo di circa 60 milioni entro Giugno del 2023.

C’è tempo, ma la società è consapevole che in caso di grosse offerte tutto può cambiare e nessuno è realmente incedibile. In casa nerazzurra sono arrivati giocatori duttili come Asllani e Mkhitaryan, ed il grande ritorno c’è stato con Romelu Lukaku, tornato all’Inter dopo soli 12 mesi dalla cessione al Chelsea.

Il mercato del club resta in fermento, soprattutto per i possibili nomi in uscita. I nomi i ballo sono soprattutto quelli di Milan Skriniar e Denzel Dumfries, entrambi nel mirino dei principali top club europei. Se l’interesse del PSG per lo slovacco sembra essersi affievolito, non è così per l’esterno e Dumfries continua ad essere nelle mire del Chelsea di Tuchel.

Inter, due alternative a Dumfries

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l’Inter non potrebbe rifiutare un’offerta di 50 milioni per Dumfries, ovvero la cifra iniziale richiesta per il giocatore. L’olandese è il primo nome sulla lista di Tuchel e non è escluso un possibile affondo nelle prossime settimane di Agosto.

In caso di partenza di Dumfries la dirigenza dell’Inter ha messo due nomi nel mirino, due vecchie conoscenze del nostro campionato. Il club milanese segue la situazione di Odriozola e Timothy Castagne. Lo spagnolo può tornare in Italia anche in prestito dal Real Madrid mentre l’ex esterno dell’Atalanta, attualmente al Leicester, non è incedibile sul mercato.