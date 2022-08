“Arriva il rilancio”: l’Inter riceve l’offerta, già pronta la risposta di Marotta

L’Inter prova a imbastire le trattative in vista del prossimo mese di calciomercato e non intende cedere sulla valutazione di un giocatore.

Il compito dei responsabili di calciomercato dell’Inter, questa estate, è tutt’altro che semplice. Da una parte è necessario rispettare determinati equilibri economici e di bilancio, per evitare di trovarsi in difficoltà come già accaduto in passato, dall’altra è importante migliorare la qualità di una rosa che comunque è stata beffata dal Milan nella corsa Scudetto.

Le operazioni in entrata non sono mancate: sono arrivati in nerazzurro un big assoluto come Lukaku, due buoni giocatori come Mkhitaryan e Onana e i promettenti Asllani e Bellanova. Sul fronte cessioni, inoltre, a oggi la Beneamata non ha dovuto sacrificare nessuna delle sue stelle ma si è liberata di un esubero costoso come Vidal e sta per fare lo stesso con Alexis Sanchez.

Impossibile però dire se da qui a fine agosto qualche giocatore verrà ceduto per fare cassa. Le indiscrezioni parlano ancora del possibile addio di Skriniar, o in alternativa di De Vrij, mentre resta da capire la situazione di Pinamonti. Anche il giovane talento Cesare Casadei potrebbe portare denaro fresco in cassa, ma al momento il club continua a respingere gli assalti nei suoi confronti.

L’Inter non cede Casadei per meno di 20 milioni

Secondo il sito della Gazzetta dello Sport, infatti, sulle tracce del centrocampista ravennate classe 2003 si è messo nientemeno che il Chelsea di Thomas Tuchel. Che ha presentato una prima offerta di 7 milioni di euro, respinta però al mittente dall’Inter, e sarebbe pronto a rilanciare a 10. Senza però avvicinarsi alla valutazione dei meneghini.

Per la Beneamata, infatti, Casadei – stella della Primavera e abile a giocare come play basso, centrocampista a tutto tondo e trequartista – non si muoverà da Milano per meno di 20 milioni di euro. Una cifra molto lontano dalla valutazione dei Blues che presumibilmente a queste cifre cambieranno obiettivo.

Nell’ambito della trattativa che avrebbe dovuto portare Bremer in nerazzurro il Torino aveva provato a inserire proprio Casadei. Il brasiliano è poi finito alla Juventus, e da quel momento la pista che avrebbe portato il 2003 in granata, magari anche in prestito, si è ovviamente congelata. Quale sarà il suo futuro? Lo scopriremo entro fine agosto.