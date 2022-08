“Contratto biennale”: Juventus, Agnelli sogna il colpaccio

Allegri ha detto di essere soddisfatto del mercato della Juventus, ma il presidente Agnelli prova ancora un colpo… da maestro.

La Juventus può dirsi ben rimodellata in occasione della prossima stagione sportiva, eppure c’è ancora qualche movimento da realizzare, soprattutto in attacco. Manca, infatti, un giocatore di spessore e gol, che possa far rifiatare Dusan Vlahovic, in quella che sarà un’annata lunga e atipica.

Il club continua a sondare vari profili e pare abbia attivato i contatti per Filip Kostic, ma il nome in cima alla lista è un altro. Si tratta di Dries Mertens, idolo assoluto della storia del Napoli recente e in generale. Il giocatore belga sarebbe l’ideale, anche perché abituato a giocare ad altissimi livelli e con alternanza.

Proprio ieri, attraverso i propri profili ufficiali, l’attaccante ha pubblicato un video molto emotivo e commovente per congedarsi da Napoli, avendo ormai assimilato l’impossibilità di accordarsi con la società partenopea per il rinnovo del contratto scaduto a giugno.

La Juventus non molla Mertens: la proposta al belga

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus insiste da tempo col giocatore svincolato e alla ricerca di una squadra, mentre continua ad allenarsi da solo. La società di Agnelli gli offrirebbe un biennale.

La proposta è allettante, ma altrettanto ferma è la volontà di Dries Mertens: non c’è possibilità di trasferirsi a Torino. Il giocatore belga, infatti, ha un legame molto forte con la città di Napoli, nella quale ha trascorso 9 stagioni sportive. Per tale ragione, non se la sentirebbe di vestire i colori di una squadra così rivale in campo di quella azzurra. Al momento da parte del belga la chiusura è totale, ma la Juventus non sembra disposta ad arrendersi del tutto.