Calciomercato Napoli, il Sassuolo ha deciso: ecco l’erede di Raspadori

Il Napoli è concentrato a chiudere l’operazione Raspadori: il Sassuolo aspetta l’affondo dei partenopei per definire l’arrivo del suo erede

Il Napoli è impegnato su più fronti. I partenopei stanno mutando pelle in vista del prossimo campionato. Diverse partenze eccellenti faranno sì che il prossimo undici avrà differenze evidenti rispetto al recente passato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è alla ricerca per accontentare Luciano Spalletti e allestire una rosa competitiva per l’allenatore toscano.

In attacco, i partenopei si muovono per affiancare elementi di qualità al riferimento principale costituito da Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano ha perso Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Per la sostituzione il calciatore individuato dalla dirigenza azzurra è Giacomo Raspadori.

Calciomercato Napoli, giorni decisivi per l’arrivo di Raspadori: il Sassuolo ha già in mente i sostituti

L’edizione di oggi de ‘La Repubblica’ ribadisce come uno dei fronti caldi del Napoli sia quello relativo a Giacomo Raspadori. Il classe 2000 è l’uomo individuato per dialogare con Victor Osimhen e dare fluidità al gioco di Luciano Spalletti.

Anche il Sassuolo ha individuato i calciatori con cui sopperire alle partenze di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. I neroverdi aspettano ora l’offerta del Napoli per concludere la cessione dell’attaccante della nazionale di Roberto Mancini e poi passare all’attacco per portare a casa i propri obiettivi di mercato.

Gli emiliano hanno individuato in Andrea Pinamonti e Riccardo Orsolini i calciatori con cui sostituire le partenze eccellenti. I prossimi giorni saranno importanti per concretizzare l’effetto domino ma prima Cristiano Giuntoli è concentrato a risolvere la questione portiere, con Alex Meret verso il prestito allo Spezia.