Addio Roma, c’è l’annuncio: i tifosi dovranno rassegnarsi

Non solo grandi acquisti in casa Roma. Una delle priorità della società giallorossa è quella di sfoltire la squadra, guidata da Mourinho.

La Roma di Josè Mourinho è una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato. L’obiettivo della proprietà è realizzare una grande rosa acquistando giocatori già pronti per poter lottare per la qualificazione in Champions League, e magari anche qualcosa in più.

La famiglia Friedkin ha portato in giallorosso un campione del calibro di Paulo Dybala e la Joya non dovrebbe essere l’unico arrivo. Nelle ultime ore si è discusso molto riguardo il possibile arrivo nella Capitale di Georginio Wijnaldum ed Andrea Belotti, due giocatori che rinforzerebbero e non poco la squadra di Josè Mourinho.

Il primo dovrebbe arrivare in prestito dal PSG mentre Belotti è svincolato. La società, prima di concludere questi arrivi, deve lavorare anche alle uscite e sono diversi i giocatori che non fanno più parte dei piani della società. Tiago Pinto è al lavoro in questi giorni, soprattutto sulle uscite.

Roma, Veretout è in uscita

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira è fatta per il passaggio di Jordan Veretout al Marsiglia. Il giocatore francese non era nei piani di Mourinho e cosi la società ha optato per sacrificarlo sul mercato. I giallorossi hanno acquistato Matic e ora probabilmente Wijnaldum ed ora occorre pensare anche alle uscite.

L’unica possibile complicazione sulla cessione riguarda i tifosi dell’Olympique Marsiglia. Sui social, come riporta il Corriere di Roma, è in tendenza il messaggio #Veretoutnotwelcome con i tifosi del club marsigliese che avrebbero mal sopportato alcune vicende extracalcistiche da parte di familiari di Jordan. L’affare sembra comunque in dirittura d’arrivo.