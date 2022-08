Formazione Juventus 2022/2023: sorpresa Fagioli e occhio a Bonucci

La formazione della Juventus 2022/2023 potrebbe cambiare interpreti, soprattutto nelle prima fase della stagione, a causa dei recenti infortuni di Pogba e McKennie. Massima attenzione alla mini rivoluzione in mezzo al campo

L’infortunio di Pogba sarà meno grave del previsto e obbligherà il centrocampista francese a stare fermo ai box per circa cinque settimane. Il piano di Allegri, dopo le prime amichevoli estive della Juventus, sarà quello di promuovere Fagioli titolare nella posizione di mezz’ala sinistra in attese del ritorno di Pogba.

Non solo, attenzione anche ai possibili movimenti di mercato. Il tecnico bianconero starebbe puntando l’indice su Paredes. L’argentino, in uscita dal PSG, potrebbe dire sì alla corte della Juventus e vestire i panni di regista centrale nella linea di metà campo.

Da valutare anche il reparto difensivo. La possibile cessione di Rugani potrebbe coincidere con l’arrivo di un nuovo centrale difensivo oltre a Gatti. Occhi puntati su Milenkovic della Fiorentina, primo obiettivo della dirigenza bianconera. L’arrivo del centrale serbo potrebbe mettere in discussione anche la titolarità di Bonucci.

Formazione Juventus 2022/2023: in attesa di Pogba occhio a Fagioli

Pochi dubbi sulla formazione titolare, ma attenzione alle ultime cartucce bianconere sul mercato. La Juventus spingerà il piede su un nuovo esterno sinistro e occhio anche alla possibile cessione di Pellegrini con assalto a un nuovo terzino sinistro. In attacco Vlahovic sarà confermato al centro dell’attacco con Di Maria e Chiesa ai suoi lati. Chiesa potrebbe tornare in campo ai primi di settembre, ecco perchè i bianconeri starebbero seguendo molto attentamente la pista Kostic. Di seguito la probabile formazione della Juventus in attesa della chiusura del calciomercato.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, BREMER, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, FAGIOLI; Cuadrado/KOSTIC?, Vlahovic, DI MARIA.