Allarme Pogba: l’infortunio in allenamento preoccupa anche la Francia

Problema muscolare per Paul Pogba in allenamento: preoccupazione per Didier Deschamps in vista degli impegni con la Francia.

Paul Pogba, nel corso di un allenamento odierno, ha riportato un infortunio alla coscia destra. Il centrocampista del Manchester United, convocato anche da Deschamps per gli impegni della Nazionale Francese, al momento di un tiro in allenamento ha, infatti, sentito tirare la gamba. Preoccupazione per Solskjaer, ma anche e soprattutto al momento per il CT della Francia. La dinamica del problema muscolare è stata interamente ripresa e riportata tramite un video, sul il proprio profilo ‘Twitter’, da ‘RCM Sport’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Francia, problemi in allenamento per Pogba: preoccupazione per Deschamps

Il video trasmesso da ‘RCM Sport’, dunque, non lascia molti dubbi su quanto avvenuto in allenamento a Paul Pogba. Al momento di un tiro verso la porta, infatti, il centrocampista ha urlato in segno di dolore e si è prontamente fermato. I membri dello staff medico si sono avvicinati a lui per constatare le sue condizioni. Pian piano, poi, si è allontanato dal campo e ha raggiunto, zoppicando visibilmente, la macchina che lo stava attendendo per portarlo via.

LEGGI ANCHE >>> Inter, triplo ko e allarme per Inzaghi: preoccupa la situazione infortuni

C’è ora quindi preoccupazione per Didier Deschamps che non vorrebbe fare a meno di Pogba (regolarmente convocato dalla sua Nazionale qualche giorno fa) negli impegni che la Francia dovrà affrontare sabato 13 novembre contro il Kazakistan e martedì 16 novembre contro la Finlandia. In ballo c’è, infatti, la qualificazione ai Mondiali in Qatar.