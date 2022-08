Che tegola in Serie A: infortunio al crociato, è ufficiale

Il bollettino medico ha ufficializzato lo stiramento del legamento crociato: brutta tegola in Serie A

Tra circa una decina di giorni inizierà il campionato e gli allenatori devono fare subito i conti con delle tegole molto brutte. Non è passato inosservato l’infortunio di Paul Pogba, che ha optato per una terapia conservativa piuttosto che per l’operazione, per non saltare il Mondiale. Il centrocampista francese non è l’unico ad aver subito un duro infortunio con cui fare i conti. Ne sa qualcosa Luca Gotti, oggi allo Spezia.

Lo Spezia resta molto attivo sul mercato e da qualche ora ha iniziato seriamente a puntare su Alex Meret. Sabato ci sarà la partita contro il Como in Coppa Italia e la prossima settimana l’esordio in Serie A con l’Empoli. Tuttavia, Luca Gotti dovrà fare a meno di un elemento importante come Janis Antiste.

Serie A, Antiste s’infortuna al crociato

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, lo Spezia ha diramato il bollettino dell’infortunio di Antiste: “L’esito è quello di un trauma contusivo al ginocchio destro con un interessamento del crociato, che ha subito uno stiramento senza lesione”. Non è finita qui per l’attaccante francese che ha “subito anche una lesione da impatto del piatto tibiale”. Le cose, insomma, non sono messe benissimo per Antiste che ha però scongiurato la completa rottura dei legamenti

Un sospiro di sollievo per Gotti nella sfortuna. Antiste ha già iniziato il percorso di recupero, anche se i tempi non sono ancora noti. La scorsa stagione, l’attaccante francese classe 2002 ha collezionato diciannove presenze tra campionato e Coppa Italia segnando un gol.