“Incedibile”: Calciomercato Bologna, mossa a sorpresa per Mihajlovic

Il Bologna, dopo le recenti cessioni che hanno portato in cassa circa 50 milioni, blinda i propri gioielli: gelato un club della Serie A.

Sarà un Bologna molto differente, rispetto alla scorsa stagione, quello che debutterà in campionato il 14 agosto sul campo della Lazio. L’estate dei felsinei, fin qui, è stata infatti caratterizzata dalle cessioni di Aaron Hickey (Brentford), Mattias Svanberg (Wolfsburg) e Arthur Theate (Rennes). Le operazioni in questione hanno permesso di incamerare circa 50 milioni tuttavia, al tempo stesso, hanno privato Sinisa Mihajlovic di tre titolari.

Ecco perché il tecnico, in occasione di un recente meeting, ha chiesto alla propria dirigenza di blindare gli altri gioielli della rosa e rispedire al mittente le offerte ricevute per loro. Un appello che, salvo sorprese, verrà accolto. Marko Arnautovic, da tempo inseguito dalla Juventus alla ricerca di una punta in grado di far rifiatare Dusan Vlahovic, è stato infatti dichiarato incedibile e resterà in maglia rossoblù almeno un altro anno.

Difficile ipotizzare, al momento, pure la partenza di Riccardo Orsolini. L’esterno nell’ultima edizione del campionato ha offerto un rendimento altalenante (6 gol e 3 assist in 29 apparizioni), al punto da scivolare spesso fuori dalla formazione titolare. La società, in ogni caso, lo reputa un calciatore importante ed appare intenzionata a puntare ancora su di lui. Il tutto, nonostante il pressing costante del Torino.

Bologna, pressing Torino su Orsolini: la risposta dei felsinei

I granata (orfani di giocatori del calibro di Andrea Belotti, Josip Brekalo e Dennis Praet) da ormai qualche giorno si sono messi al lavoro al fine di potenziare il reparto offensivo. Diversi i profili valutati dal direttore sportivo Davide Vagnati, tra cui proprio Orsolini ma riuscire a strapparlo al Bologna appare quanto mai difficile.

Il motivo, come detto, risiede nel fatto che il club non ha più alcuna necessità di vendere per far quadrare i bilanci. Il classe 1997, stando a quanto riportato oggi dal ‘Corriere della Sera’, partirà soltanto in presenza di un’offerta ritenuta irrinunciabile dal Bologna (intorno ai 12 milioni). Il Torino, dal canto suo, riflette. Juric intanto, dopo la lite avuta proprio con Vagnati, reclama rinforzi il prima possibile.