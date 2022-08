“È un nuovo giocatore del Monza”: che colpo di Galliani, ora è ufficiale

Il Monza continua a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Arriva il comunicato ufficiale dei brianzoli, che colpo di Galliani.

Continua incessante il restyling completo del Monza. Il primo e storico anno in Serie A è una tappa importante per i brianzoli, che non vogliono viverlo tra tribolazioni e spauracchi nelle zone più calde di classifica. Anzi, il progetto di Berlusconi è molto ambizioso.

Ragion per cui anche il mercato condotto da Galliani e Antonelli è stato di pari livello. Non solo i tanti italiani che già hanno consacrato i brianzoli come una squadra di media classifica (almeno sulla carta), ma anche i potenziali colpi come Icardi e Petagna che potrebbero far compiere un ulteriore step alla formazione di Stroppa.

Il tutto, senza dimenticare chi è già ufficialmente un nuovo calciatore del Monza. Come annunciato dalla società brianzola, l’ex Sassuolo e Shakhtar Marlon sarà il nuovo perno della difesa lombarda.

Monza, ecco Marlon: c’è il comunicato ufficiale della società brianzola

Come diramato in una lunga nota, il club del duo Berlusconi-Galliani dà il benvenuto al difensore scuola Barcellona: “Marlon è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore brasiliano ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2023″.

Adesso il mercato della società biancorossa procede spedito verso la ricerca di un nuovo centravanti. Dopo aver messo a posto difesa e centrocampo, il Monza è alla ricerca di un bomber comprovato in Serie A. Il nome di Petagna resta in auge, ma il sogno è Mauro Icardi.

L’argentino è ormai in uscita dal PSG e Galliani non molla il pressing sulla società francese e sull’entourage del calciatore. Con l’arrivo dell’ex Inter, i brianzoli costruirebbero una formazione capace di insidiare anche le più attrezzate del campionato.