Calciomercato Milan, ecco il jolly di Maldini: operazione da 20 milioni

Dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere, il Milan di Paolo Maldini sta cercando di compiere un altro colpo in sede di calciomercato.

Il Milan si sta preparando per la nuova stagione e domani giocherà contro il Vicenza al Menti l’ultima amichevole estiva prima dell’esordio in campionato, dove sfiderà in casa l’Udinese di Sottil. I rossoneri avranno di fronte a loro una stagione molto dispendiosa, visto che dovranno sia difendere il titolo appena conquistato che cercare di superare il girone di Champions League.

A tracciare gli obiettivi della prossima stagione è stato lo stesso Stefano Pioli “Quest’anno avrò meno difficoltà nel motivare il gruppo. Per vincere bisogna avere talento, mentre per talento bisogna avere carattere. Lotteremo per bissare la vittoria dello Scudetto e di migliorarci in Champions League”.

Il tecnico, quindi, è stato molto chiaro su cosa punta per la prossima stagione, anche se è consapevole che, dopo De Keteleare, la sua squadra ha bisogno ancora di qualche rinforzo dal mercato. Maldini e Massara, di fatto, sono a lavoro per cercare di allestire un gruppo ancora più forte rispetto a quello dell’anno scorso.

Calciomercato Milan, contatti tra Paolo Maldini e N’Dicka: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, infatti, il Milan avrebbe avuto dei contatti con Evan N’Dicka, tramite una videochiamata tra Maldini ed il calciatore. Il club rossonero non avrebbe ancora fatto un’offerta ufficiale all’Eintracht Francoforte, il quale chiede circa 20 milioni di euro per cedere le prestazioni del proprio difensore centrale.

Il Milan, di fatto, dopo l’addio di Alessio Romagnoli, ha l’obbligo di prendere almeno un centrale. Nel reparto difensivo meneghino, inoltre, dovranno essere valutate anche le condizioni fisiche di Simon Kjaer. Il danese , infatti, è reduce dal lungo infortunio subito al ginocchio contro il Genoa nell’inverno scorso.