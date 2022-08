Calciomercato, addio alla Roma: annuncio del club, è ufficiale

Il mercato della Roma è in costante fermento. Non solo acquisti visto che la dirigenza sta lavorando con diligenza anche alle cessioni.

La Roma di Josè Mourinho è stata una delle squadre che ha lavorato meglio in questa sessione di calciomercato. Dopo la vittoria della Conference League, la famiglia Friedkin ha dato nuovo entusiasmo ai tifosi giallorossi con una campagna acquisti stellare. Sono arrivati diversi top player ed il mercato è tutt’altro che finito.

Il club ha acquistato giocatori di esperienza e qualità del calibro di Dybala, Matic e dell’acquisto ufficializzato oggi di Georginio Wijnaldum. Il mercato della Roma non è totalmente finito, ci sono rumors riguardo il possibile arrivo di un difensore e di un vice-Abraham, ma occorrono anche le uscite, fondamentali per mantenere un bilancio in stato di equilibrio.

Pochi minuti fa l’Olympique Marsiglia ha annunciato con un tweet l’arrivo del centrocampista francese Jordan Veretout. Importante colpo per i francesi e cessione importante per la Roma. Mourinho non ha mai trovato un grande feeling con il giocatore e la società ha preferito usare Jordan per fare cassa.

Roma, il Marsiglia annuncia Veretout

Attraverso un simpatico video sui propri canali social il Marsiglia ha presentato Veretout, importante rinforzo per il centrocampo transalpino. Per Mourinho e Tiago Pinto si tratta invece di una cessione fondamentale per il bilancio e per permettere gli ultimi ritocchi sul mercato.

Il club giallorosso ha incassato 11 milioni di euro più 4,5 milioni di bonus, una cessione complessiva da circa 15 milioni. Il mercato giallorosso è ancora in fermento e la società lavora con attenzione sia in entrata che in uscita.