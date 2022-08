Calciomercato Roma, salti di gioia per Mourinho: l’affare è ufficiale

Roma, l’affare adesso è ufficiale. Esulta mister Josè Mourinho ed anche i tifosi del club giallorosso: è arrivata anche la nota della società.

La Roma dei Friedikin mette a segno un altro grande colpo. Il club giallorosso capitanato da mister Josè Mourinho, dopo aver chiuso l’affare Paulo Dybala che ha scatenato i tifosi, infiamma l’ambiente con un altro colpo appena chiuso.

Il club giallorosso, infatti, ha comunicato da pochissimo l’arrivo di Georgino Wijnaldum. Il contratto del calciatore è stato depositato in Lega Calcio già qualche ora fa, ma adesso c’è anche l’annuncio ufficiale del club capitolino.

Calciomercato Roma, ufficiale l’arrivo di Wijnaldum

Salti di gioia per lo Special One e per i tifosi della Roma che sono pronti ad accogliere Gini Wijnaldum. Tramite il proprio account ufficiale, infatti, il club giallorosso ha postato una inequivocabile grafica che mostra gli occhi del giocatore.

Il centrocampista si trasferisce in Serie A a titolo temporaneo come ampiamente messo in preventivo. E’ arrivato anche il comunicato ufficiale da pochissimi istanti. Esultano i tifosi capitolini ed anche lo stesso tecnico del club giallorosso. Wijnaldum alla Roma è oramai una questione ufficiale. Di seguito la nota apparsa sui canali del club: “Benvenuto Georginio Wijnaldum. Siamo lieti di confermare l’ingaggio del famoso centrocampista centrale!”. E poi il club aggiunge: “In collaborazione con partner in tutto il mondo, il club continua a utilizzare la sua piattaforma per aumentare la consapevolezza sui bambini scomparsi”.