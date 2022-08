Formazione Atalanta 2022/2023: il ruolo di Boga e novità in difesa

La formazione dell’Atalanta 2022/2023 potrebbe regalare diverse novità in vista dell’inizio della stagione. Gasperini continua a ricercare il miglior undici titolare ma, come ogni, potrebbe dare vita a diversi ballottaggi per tutto il corso della stagione

Gasperini confermerà il solito 3-4-2-1, ma attenzione alle possibili novità nell’undici titolare atalantino. La sospensione di Palomino per doping, spingerà il tecnico della Dea a valutare possibili novità e nuove scelte difensive. A tal proposito, potrebbe scalare le gerarchie Scalvini, il quale ha ben figurato nella parte finale della scorsa stagione.

Attenzione anche ai ballottaggi sugli esterni con il ritorno dall’infortunio di Zappacosta. L’ex Torino e Chelsea contenderà una maglia ad Hateboer o a Maehle. Sfilza di ballottaggio anche in mezzo al campo, anche se Freuler potrebbe finire sul mercato e salutare la Dea in casi di offerta vantaggiosa.

La sensazione è che Koopmeiners rappresenterà il punto fermo del centrocampo atalantino, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, sarà affiancato da De Roon. Da valutare anche alcuni testa a testa sulla trequarti, dove Boga potrebbe cambiare ruolo e trasformarsi definitivamente in un trequartista, abbandonando le sue caratteristiche da esterno offensivo.

Formazione Atalanta 2022/2023: Muriel potrebbe restare

A prescindere dalle tantissime indiscrezioni di calciomercato, non è escluso che Muriel possa decidere di restare all’Atalanta anche nel corso della prossima stagione. L’attaccante colombiano rappresenterà la prima alternativa a Zapata nel ruolo di centravanti, ma potrebbe ricoprire, come già accaduto, anche il ruolo di trequartista al fianco di Malinovskyi. Da valutare anche le posizioni di Pasalic ed Ederson, pronti a giocarsi una maglia da titolare. Ecco la probabile formazione dell’Atalanta 2022/2023.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Koopmeiners/De Roon, Freuler, Maehle/Zappacosta; Malinovskyi, Pasalic/Boga/Ederson/Muriel; Zapata. All. Gasperini