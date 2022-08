Formazione Verona 2022/2023: riscatto Lasagna e occhio a Piccoli

La formazione del Verona 2022/2023 punterà forte sulla conferma del 3-4-2-1, il quale potrebbe variare in un 3-4-1-2 in base alle necessità. Cioffi spera di poter contare su Barak, il quale continua a far gola a diversi club sul fronte mercato

Il Verona proverà a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima stagione. Cioffi confermerà il 3-4-2-1 con il rilancio totale di Lasagna, pronto a riprendere in mano le redini dell’attacco scaligero. Il neo tecnico dei veneti, inoltre, si affiderà al fiuto del gol di Henry, autore di nove gol nell’ultima stagione con il Venezia.

Non è escluso, come detto, che il tecnico del Verona possa valutare l’inserimento del doppio trequartista alle spalle dell’unica punta. In questo secondo caso, come confermato da alcune amichevoli, Cioffi potrebbe schierare Piccoli al fianco di Barak e a sostegno di Henry.

Per quel che riguarda il ruolo di vice Henry, invece, Djuric resta favorito su Piccoli, con l’ex Genoa, come detto, pronto ad arretrare il suo raggio d’azione in vista della prossima stagione. Barak e Ilic piacciono al Napoli e alla Lazio: Cioffi potrebbe perderli entro la fine dell’attuale sessione di mercato. Punto interrogativo Simeone: l’attaccante argentino è in uscita, ecco perchè Cioffi ha deciso di non prenderlo in considerazione come titolare nel corso delle amichevoli estive.

Formazione Verona 2022/2023: Gunte al centro della difesa

Per quel che riguarda la difesa, invece, il Verona punterà forte sull’esperienza di Gunter, il quale agirà al centro del reparto difensivo. Massima attenzione anche a Coppola, il quale potrebbe cercare di convincere Cioffi a puntare forte su di lui come centrale di destra nell’undici titolare. Ecco la probabile formazione del Verona in vista della stagione 2022/2023.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz/Coppola, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Lasagna/Piccoli; Henry/Djuric. All. Cioffi