Calciomercato Juventus, Agnelli senza freni: nuovo colpo dopo Bremer

La Juventus è scatenata sul mercato, e dopo Pogba, Di Maria e Bremer cerca un altro colpo in entrata. La trattativa però non è semplice.

Nonostante parta inevitabilmente in seconda fila, dopo due stagioni chiuse al 4° posto e con non poche polemiche, la Juventus deve puntare sempre al massimo. Lo dice il calciomercato fino a questo momento, con l’arrivo di Di Maria, il ritorno di Pogba e il colpaccio Bremer, lo afferma anche Massimiliano Allegri che però aspetta ancora rinforzi.

Il reparto che sarà maggiormente soggetto a lifting sarà il centrocampo, che ancora cerca un equilibrio nonostante i due nuovi acquisti estivi e gli arrivi la scorsa stagione di Locatelli e Zakaria. Serve un vero regista, ma prima ancora è necessario sfoltire la rosa liberandosi di costosi esuberi come Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

Un’idea della dirigenza bianconera era quella di favorire il ritorno di Rabiot al PSG in cambio di Leandro Paredes. Difficile però che questa possa concretizzarsi, considerando anche il modo in cui il centrocampista francese ha lasciato il club che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio che conta.

Secondo la Gazzetta dello Sport il piano della Juventus sarebbe quindi cambiato. Mentre lavora alla non facile risoluzione del contratto di Ramsey, in attesa di offerte per Rabiot, Cherubini avrebbe provato a proporre Kean – che sarebbe sostituito numericamente dal possibile ritorno di Morata – in cambio di Paredes. Ma anche questa pista stenta a decollare.

Juventus, per Paredes il PSG non accetta scambi

Se la Juventus vuole Paredes, riporta la Gazzetta, dovrà lasciar perdere la possibilità di uno scambio e presentare invece un’offerta cash. Che sempre il quotidiano rosa stima in ben 30 milioni di euro, al momento probabilmente fuori portata per la Vecchia Signora.

Non c’è dubbio però che l’argentino darebbe finalmente equilibrio alla mediana bianconera. 28 anni compiuti da poco (lo scorso 29 giugno) El Mago, come è soprannominato, è un regista basso di rara intelligenza calcistica e ottima tecnica individuale. L’innesto giusto, insomma, per presentare al via della Serie A 2022/2023 una Juventus finalmente ben registrata nel reparto più criticato nelle ultime stagioni.

Per Paredes si tratterebbe di un ritorno in Italia, dato che vi ha già giocato dal 2014 al 2017 indossando le maglie di Chievo, Empoli e Roma. Vedremo come si muoverà la Vecchia Signora nei prossimi giorni.