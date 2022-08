Calciomercato Juventus, intesa totale: c’è il nuovo big per Alllegri

Dopo gli arrivi di Pogba, Di Maria e Bremer, dal calciomercato potrebbe arrivare un altro colpo per la Juventus di Allegri.

Ieri a Villar Perosa si è tenuta la classifica sfida tra la Juventus A e la Juventus B (Under 23), vinta 2-0 dalla prima squadra con le reti di Bonucci e Locatelli. La squadra di Massimiliano Allegri scenderà di nuovo in campo domenica per giocare contro l’Atletico Madrid di Simeone, nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato.

Il match contro i ‘Colchoneros’, quindi, sarà per il tecnico toscano la prova generale in vista dell’esordio in campionato di ferragosto all’Allianz Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Tuttavia se da un lato Allegri sta preparando per la nuova stagione il proprio gruppo, dall’altro la società è al lavoro in sede di calciomercato.

La Juventus, infatti, è alla ricerca sia di un play che di un vice Vlahovic. Il primo obiettivo per chi dovrà guidare il centrocampo bianconero è sicuramente Leandro Paredes, anche se deve andare prima Arthur al Valencia. Per il secondo ruolo, invece, ci potrebbero essere degli importanti aggiornamenti di mercato.

Calciomercato Juventus, Allegri può esultare: trovato un accordo con Kostic

Come quanto scritto da ‘Tuttosport’, infatti, la Juventus ha trovato un accordo con Filip Kostic sulla base di 3,5 milioni di euro all’anno. Con l’arrivo dell’esterno sinistro serbo, di fatto, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe decidere di tenere Kean come vice Vlahovic e non prendere un’altra punta. Il serbo è seguito anche dal West Ham, il quale è ancora in vantaggio, ma la possibilità di giocare la Champions League con la maglia bianconera ha cambiato tutto.

La Juventus dovrà convincere ora l’Eintracht Francoforte con una prima proposta superiore ai 10 milioni di euro più bonus. Il team bianconero sperando di chiudere il prima possibile, vista anche l’offerta del West Ham di 15 milioni di euro. In giornata ci potrebbe essere già un incontro tra i dirigenti juventini e l’entourage di Kostic proprio per cercare di dare un’accelerata alla trattativa.