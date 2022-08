Juventus, che beffa sul mercato: Allegri mastica amaro

La Juventus, dopo l’amichevole di Villar Perosa, continua a ragionare in ottica mercato. Un obiettivo bianconero, intanto, sta per sfumare.

La passerella di Villar Perosa, nonostante sia durata appena 49 minuti, ha comunque fornito alla Juventus alcune importanti indicazioni in vista del debutto in campionato (fissato il 15 agosto in casa contro il Sassuolo). Nicolò Fagioli, per il quale a breve arriveranno novità riguardanti il rinnovo del contratto, si è mosso bene in fase di costruzione. Lo stesso si può dire di Nicolò Rovella, andato vicino alla rete con una conclusione da fuori area.

I due puntano a restare a Torino ma se per l’ex Cremonese l’intesa appare ad un passo, per il secondo tutto dipenderà dall’eventuale acquisto di Leandro Paredes. I contatti con il Paris Saint Germain continuano ad essere costanti ma fin qui non sono stati sufficienti per individuare una soluzione gradita da tutti gli attori in gioco.

I francesi, infatti, continuano a valutare il regista argentino oltre 20 milioni: troppo per i bianconeri, che puntano a prenderlo a condizioni agevolate o in prestito. Un ulteriore meeting è previsto a breve, con il responsabile dell’area sport Federico Cherubini che nelle scorse ore si è fatto ufficialmente avanti intanto per Filip Kostic. In ribasso, invece, le azioni di Giacomo Raspadori promessosi al Napoli.

Juventus, Raspadori si allontana: il Napoli è in pole position

Il classe 2000, dopo l’ultima ottima stagione (10 reti e 6 assist in 36 gare di campionato), ha chiesto al Sassuolo di essere ceduto e di potersi trasferire alla corte di Luciano Spalletti. Per lui, in particolare, è pronto un contratto quinquennale da 2.5 milioni netti all’anno destinato a poi a salire in futuro ed un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico azzurro.

Gli azzurri, ora, dovranno cercare di convincere i neroverdi a lasciarlo partire. Le parti, al momento, risultano molto distanti. Gli emiliani, infatti, chiedono 35 milioni mentre i partenopei vorrebbero arrivare ad un massimo di 25 più vari bonus. Oggi, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘SportItalia’ Alfredo Pedullà, andrà in scena un altro summit. Raspadori, nel frattempo, ha fatto la sua scelta: vuole solo il Napoli.