Napoli, doccia gelata per Spalletti: stop al valzer in attacco

Brutte notizie per l’attacco del Napoli. Non si sblocca un doppio affare in attacco, Spalletti è in attesa di novità.

Il Napoli si prepara per una stagione bollente, dove servirà dimostrare sul campo che le cessioni arrivate nel corso di questa sessione estiva di calciomercato non saranno determinanti per i valori della squadra. Gli addii di Mertens, Insigne, Koulibaly, Ospina, giocatori che hanno rappresentato la spina dorsale della squadra negli ultimi anni. E pare ci sia ancora qualche altro azzurro con le valigie pronte.

Alex Meret sembra destinato la lasciare Napoli, e nelle ultime ore pare essersi concretizzato un accordo con lo Spezia, che accogliere l’ex portiere della Spal dopo il rinnovo con il Napoli. Poi c’è il caso Zielinski, anche se in questo caso sembra sia il giocatore a voler restare saldamente all’ombra del Vesuvio.

Napoli, tutto fermo in attacco: non si sblocca la cessione di Petagna

Anche in attacco pare c’è ancora qualcosa che potrebbe cambiare nel corso delle prossime settimane. Si è parlato tanto della cessione di Andrea Petagna, che già lo scorso anno poteva lasciare il Napoli, prima di vedersi bloccato proprio da Luciano Spalletti. Ora le cose pare siano cambiate, e per l’ex attaccante dell’Atalanta ci sono diverse possibilità.

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, al momento è tutto bloccato per la sua cessione. Il Monza non ha ancora affondato il colpo, e contestualmente questa situazione di stallo blocca anche quella che è la trattativa per portare Simeone in azzurro. In quest’ultimo caso, però, il Napoli offre 3.5 per il prestito e 13 per il diritto di riscatto, con il Verona che invece chiede l’obbligo. Insomma, tutto fermo e Spalletti che aspetta di capire come si evolverà la situazione.