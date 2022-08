Addio Fiorentina: la decisione è presa, i tifosi devono salutarlo

La decisione ufficiale è stata presa e la Fiorentina si prepara all’addio. I tifosi dovranno salutare il giocatore, che resterà comunque in Serie A.

Per l’ufficialità dell’addio alla Fiorentina è ormai soltanto questione di pochissimo. Il giocatore non farà più parte del club viola. Ma continuerà a giocare in Serie A. Ora è stato perciò tutto deciso per il suo trasferimento. Ecco gli ultimi dettagli.

Tutto è pronto, quindi, per l’addio di Bartlomiej Dragowski alla Fiorentina. Il portiere, dopo che nell’ultima stagione non ha giocato moltissimo a causa dell’infortunio prima e della perdita del posto da titolare dopo, adesso si prepara per una nuova avventura.

Come riferito nei giorni precedenti da SerieANews.com, infatti, lo Spezia attende il suo nuovo rinforzo. Accantonando di rimando l’ipotesi di un ingaggio di Alex Meret. Per l’approdo del portiere in Liguria ora mancherebbe perciò pochissimo e anche gli ultimi dettagli sarebbero stati sistemati.

Calciomercato Spezia, Dragowski dice addio alla Fiorentina e si trasferisce alla corte di Gotti: i dettagli

Manca, quindi, ormai pochissimo affinché l’arrivo di Bartlomiej Dragowski alla corte di luca Gotti sia reso ufficiale. Il portiere dirà addio alla Fiorentina, dopo aver trascorso un’ultima stagione in viola piuttosto travagliata. Lo Spezia di prepara così ad accogliere il suo nuovo portiere.

Come hanno riferito poco fa Gianluca Di Marzio e ‘Sky Sport’, infatti, tra lunedì e martedì della prossima settimana Dragowski sarà a Firenze. In città l’estremo difensore svolgerà le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto. Alla Fiorentina, per il trasferimento, andranno 2 milioni di euro più 1 milione di bonus. Quest’ultimo dipenderà da una possibile cessione anticipata rispetto ai tre anni di contratto previsti. In più al club viola andrà anche il 50% della rivendita.