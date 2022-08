Inter, brutta notizia per Lukaku: la sentenza è una doccia gelata

Lukaku si appresta a giocare di nuovo in Serie A dopo una stagione al Chelsea. Arriva una notizia che non farà affatto piacere al centravanti nerazzuro.

Si torna sempre dove si è stati bene. Romelu Lukaku, possente centravanti belga, in prestito dal Chelsea all’Inter, lo sa molto bene. A un anno dall’immenso investimento a tre cifre dei blues per accaparrarselo, Big Rom fa nuovamente tappa a Milano. Un’operazione di calciomercato senza precedenti. Non ce la faceva più a restare a Londra, il feeling non è mai nato. Dunque, nonostante il Chelsea rappresentasse, a detta sua, una club al quale ci teneva fin da bambino, l’impossibile si trasforma in possibile e la sua volontà di tingersi ancora nerazzurro è esaudita.

Un piccolo fallimento per l’attaccante, che nonostante la quindicina di gol messi a segno, ha sentito la forte necessità di allenarsi di nuovo ad Appiano. Lì dove si sentiva e, si sente, un king. La notizia che arriva però non può certo fargli piacere, in quanto certifica quanto reale sia il flop, calcistico e di mercato, concretizzatosi un anno fa.

Inter, Lukaku mastica amaro: arriva una brutta sentenza

Lukaku ritorna all’Inter, ha fatto di tutto per far sì che ciò accadesse. Il rendimento del belga in nerazzurro non si può non considerare da top player assoluto. Però, nonostante i cento milioni e più calati dal Chelsea a Zhang nel 2021, il club londinese ha comunque accettato di sottostare ad un prestito dopo dodici mesi dal super acquisto. Sembrerebbe anche difficile che il belga possa ritornarci, con indiscrezioni che parlano di un rinnovo del prestito. Insomma, quella tra Lukaku ed il Chelsea è una storia per nulla romantica e di successo come quella con i nerazzurri.

A certificare la delusione a 360 gradi per il suo rendimento, una surreale sentenza che arriva proprio dal club. E’ Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, a riferire una situazione abbastanza insolita che sta avvenendo tra le mura dei blues. Dichiarazioni dure, a The Guardian, che certificano il malessere dell’annata vissuta con Romelu.

“La maglia numero nove è maledetta, mi dicono sia maledetta. Nessuno vuole toccarla. “Tutti qui mi ripetono: ‘ah, sai, aveva il nove e non ha segnato’. Ecco perché ora nessuno la vuole. E Io stesso sono scaramantico e posso comprendere questa titubanza da parte dei calciatori”.