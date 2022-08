Calciomercato Lecce, che colpo: è ufficiale, arriva l’ex Roma

Colpo di mercato del Lecce che ufficializza l’arrivo del difensore ex Roma. Importante rinforzo per il tecnico Marco Baroni.

Si muove il mercato del Lecce. La squadra salentina, neopromossa in Serie A dopo la cavalcata in cadetteria dello scorso anno è alla prese con l’allestimento di una rosa competitiva che possa consentire la permanenza in Serie A.

Il mercato dei giallorossi, lungi dall’avere la disponibilità economica di altre concorrenti come ad esempio il Monza, si sta basando molto su colpi mirati. Giocatori giovani di belle speranze e calciatori che hanno già assaggiato la categoria, ma che hanno bisogno di trovare spazio e continuità. Meglio se corrispondono ad entrambi i profili.

In questo senso è da leggere l’acquisto di Mert Cetin. Il difensore dell’Hellas Verona, ma con un passato anche alla Roma, è stato infatti prelevato dal Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto. Domani, come comunicato dallo stesso Lecce, il calciatore sarà in Salento per le visite mediche di rito e successivamente si aggregherà al suo nuovo club.

Lecce, ufficiale Cetin dall’Hellas Verona

Il difensore turco, che nell’ultima metà di stagione ha giocato in patria, sempre in prestito, al Kayserispor, lascia Verona dopo un bottino di sole 8 presenze in Serie A con la maglia gialloblù. Arrivato nel 2020 dalla Roma, Mert Cetin non si è mai imposto a Verona, finendo presto ai margini della rosa.

Da qui prima l’esperienza in patria nella quale ha saggiato nuovamente il campo con maggiore continuità, e poi la scelta del Lecce. Al Via del Mare, agli ordini di Marco Baroni, Cetin, alla soglia dei 26 anni spera di trovare minutaggio nella nostra Serie A e di poter far vedere le sue qualità e il suo essere adatto per la massima categoria.