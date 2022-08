Calciomercato Monza, mossa di Galliani: sgambetto alle big di Serie A

Mancano pochi giorni all’inizio della Serie A e il Monza lavora alla campagna acquisti per rinforza il club guidato da Stroppa.

Il Monza di Silvio Berlusconi sta attuando un’incredibile campagna acquisti per un club neo promosso in Serie A. Il club brianzolo, diretto da Berlusconi insieme ad Adriano Galliani, è al primo anno della sua storia nel massimo campionato italiano e sta realizzando una grande campagna acquisti.

Sono arrivati giocatori di esperienza e qualità, dallo svincolato Ranocchia fino a pedine nel giro della Nazionale italiana come Pessina (diventato capitano) o Gianluca Caprari. Il mercato non è finito e la dirigenza è al lavoro per accontentare le richieste del tecnico brianzolo Stroppa.

Come confermato in conferenza da Stroppa la società ha bisogno di rinforzi e l’obiettivo è realizzarli prima dell’inizio della Serie A. Non solo attacco visto che una delle priorità del club è rinforzare il reparto difensivo. La società ha, in particolare, messo nel mirino due importanti rinforzi.

Monza, piace Acerbi della Lazio

Secondo quando riporta la redazione di Sky Sport il Monza è entrato prepotentemente in corsa per il difensore della Lazio Francesco Acerbi. L’esperto centrale biancoceleste non è nei piani della società e Lotito ha dato il benestare alla cessione. Al momento Acerbi è indeciso e starebbe valutando il suo futuro.

Acerbi è stato accostato a diversi club nelle ultime settimane, dal Napoli fino a Inter ed anche Milan. Il Monza è comunque ancora in corsa per il difensore Pablo Mari, di proprietà dell’Arsenal ma nell’ultima stagione all’Udinese. Sarà testa a testa con Stroppa che attende il suo rinforzo in difesa.