Napoli, dopo l’addio l’indizio finale: svelato il futuro dell’ex azzurro

Il Napoli ha attuato una vera rivoluzione in questo mercato. Tanti club hanno lasciato la società e intrapreso una nuova avventura.

Il Napoli di Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis ha realizzato una campagna acquisti abbastanza sorprendente. Pedine di primo piano della squadra hanno lasciato il club e la società ha puntato su giovani e interessanti novità. Tra le cessioni più importanti vanno citate quelle del capitano Lorenzo Insigne e del difensore Kalidou Koulibaly, finito al Chelsea. In questi minuti il club ha pareggiato in amichevole contro l’Espanyol mentre, da un’altra parte, un pezzo di storia del club azzurro è pronto ad una nuova sfida.

Questi e non solo con la querelle relativa al rinnovo di contratto del belga Dries Mertens che è durata diversi mesi. Il cannoniere della storia del club partenopeo non ha rinnovato il contratto con il Napoli ed ora è pronto per una nuova avventura.

Dopo settimane di rumors e voci di interessi di club anche di Serie A (come Juventus e Lazio) alla fine Mertens ha scelto il Galatasaray. Il club turco ha grandi ambizioni ed ha trovato l’accordo con il giocatore, sulla base di un contratto annuale a 4 milioni di euro più un opzione per il rinnovo di un altro anno.

Napoli, Mertens in volo per Instanbul

Era nell’aria ma negli ultimi minuti il Galatasaray ha rilasciato un tweet che ha mandato in estasi i tifosi turchi. Il tweet del club recita il messaggio ‘Milan-Bruxelles-Instanbul’, un tweet abbastanza chiaro riguardo il mercato dello storico club turco.

In questi minuti è infatti partito un volo privato del Galatasaray da Milano. A bordo c’è l’ex centrocampista della Fiorentina Torreira, anch’egli neo acquisto del club; successivamente l’aereo andrà a Bruxelles per prelevare Mertens e poi dopo i due partiranno per Instanbul. Manca solo l’annuncio ufficiale e poi Dries Mertens intraprenderà questa nuova sfida.