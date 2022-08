Roma, nuova sorpresa dopo Wijnaldum: lo prendono, esulta Mourinho

Buone notizie per Mourinho. La trattativa che coinvolge la Roma si sta sbloccando e presto potrebbe arrivare l’ufficialità definitiva.

La Roma di José Mourinho è una delle squadre più attive sul mercato. In questa sessione i giallorossi hanno già messo a segno i colpi Dybala e Wijnaldum. Il tecnico portoghese, dopo aver portato a Roma la Conference League, può adesso ambire alla lotta Champions.

Mancano però ancora alcuni tasselli, soprattutto in attacco. Il nome caldo in queste settimane è quello di Andrea Belotti. Il gallo, dopo diversi anni a Torino sponda granata, ha deciso di giocarsi le sue opportunità sul mercato degli svincolati. I giallorossi, dopo Dybala, sono quindi intenzionati e prelevare anche lui a parametro zero.

Prima dell’arrivo di Belotti, che porterà in dote i 113 gol realizzati in 7 stagioni con la maglia del Torino, la Roma deve risolvere alcune situazioni in uscita, tra le quali spicca la questione Shomurodov. La cessione dell’uzbeko è infatti propedeutica all’arrivo di Belotti. Mourinho può però esultare, perché a quanto pare l’accordo per il trasferimento dell’attaccante è stato trovato.

Roma, Shomurodov ad un passo dal Bologna

Stando a quanto riporta il Corriere di Bologna, Eldor Shomurodov è ad un passo dal trasferimento al Bologna. I due club si sono accordati per un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni legate al piazzamento e ai gol. Proprio l’obbligo di riscatto era il nodo che stava facendo naufragare la trattativa, ma alla fine i felsinei hanno accettato le condizioni della Roma.

L’attaccante uzbeko, che con la maglia della nazionale può vantare ben 31 marcature, lascia la Roma dopo solo un anno nel quale ha messo a segno 5 reti in 40 apparizioni. Shomurodov era stato infatti acquistato la scorsa estate dal Genoa, ma evidentemente non rientrava più nei piani di Mourinho. La Roma adesso, liberatasi di un posto in attacco, potrà far partire l’assalto finale a Belotti.