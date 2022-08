“Ha pensato alle dimissioni”: Sampdoria nel caos, tifosi spiazzati

La Sampdoria finisce nel caos per un post di auguri che ha fatto infuriare i tifosi, c’è chi ha pensato alle dimissioni

Non sembra trovare pace la Sampdoria negli ultimi mesi. Il calciomercato non sta portando rinforzi sulla carta decisivi e il malumore di Giampaolo è tangibile in ogni dichiarazione. Ieri, però, è arrivato il primo sorriso della stagione grazie alla vittoria contro la Reggina in Coppa Italia per 1-0 con gol di Sabiri. Il centrocampista blucerchiato è uno degli uomini migliori della Samp e partendo dall’inizio può essere decisivo.

Al di là del campo, però, ci sono delle vicende in casa Sampdoria che fanno infuriare i tifosi e non solo. Il presidente Marco Lanna avrebbe pensato anche alle dimissioni per ciò che è successo ieri sul sito ufficiale del club blucerchiato. Un post che ha suscitato anche tanti commenti negativi da parte dei tifosi sulle varie pagine social dedicate alla squadra.

Sampdoria, Lanna ha pensato alle dimissioni

L’edizione di oggi di Repubblica ha parlato del post pubblicato sul sito ufficiale della Sampdoria di auguri per Rocco Ferrero, figlio dell’ex presidente Massimo, per i suoi nove anni: “Alla prima reazione, Lanna ha pensato alle dimissioni, poi rientrate. Non ha fatto mancare di manifestare la propria rabbia verso chi quel post lo aveva scritto, anche perché a segnalarglielo è stato un amico, lui non ne sapeva niente”.

Il post della Sampdoria è stato cancellato dopo qualche ora, quando era già diventato ampiamente di dominio pubblico. Lanna si sarebbe anche preoccupato del fatto che il messaggio avrebbe gettato un bambino di nove anni nelle grinfie dei social e delle sue cattiverie. Non avendo tutti i torti.