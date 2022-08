Torino, Cairo batte un colpo? Fissato l’incontro, Juric spera

Il Torino alla ricerca di nuovi elementi offensivi da regalare a Juric. Miranchuk e Shomurodov sono svaniti, spunta una nuova pista.

La lite andata in scena nei giorni scorsi tra il tecnico Ivan Juric e il direttore sportivo Davide Vagnati ha accelerato i piani di mercato del Torino. Fino a quel momento, infatti, il club si era mosso con difficoltà senza riuscire a riportare alla base gli elementi richiesti dall’allenatore (Dennis Praet e Rolando Mandragora). Dopo il diverbio, invece, sono stati ufficializzati gli arrivi di Emirhan Ilkhan e Valentino Lazaro. E non ci si fermerà qua.

La priorità, ora, è quella di potenziare il reparto offensivo orfano di elementi del calibro di Andrea Belotti (ad un passo dalla Roma) e Josip Brekalo. I granata avevano messo nel mirino Aleksey Miranchuk e Eldor Shomurodov ma entrambe le trattative, alla luce degli ultimi sviluppi, sono da considerare svanite. Il russo, ad esempio, è stato dichiarato incedibile dall’Atalanta mentre il secondo appare destinato al Bologna.

Da qui la necessità di valutare altri profili, con Vagnati che ha iniziato a sondare la pista che conduce a Nikola Vlasic del West Ham. Il colpo è possibile. Il trequartista, infatti, è reduce da una stagione negativa con la maglia degli “Hammers” (appena un gol e 3 assist in 36 apparizioni) e ha già fatto sapere di voler proseguire altrove la propria carriera.

Torino, per la trequarti si valuta Vlasic

I contatti tra le parti sono già scattati e nella giornata di lunedì, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, andrà in scena il primo incontro tra il ds Vagnati e l’entourage del calciatore ritenuto interessante dal Toro per la sua capacità di ricoprire anche la posizione di ala destra e sinistra. Un elemento polivalente che il West Ham non ha intenzione di blindare.

Ecco perché, alla fine, il trasferimento potrebbe avvenire attraverso la formula che prevede il prestito con diritto di riscatto. Tutto ancora in divenire, quindi, per il Torino che stasera affronterà il Palermo in Coppa Italia: una gara complessa per Juric il quale attende di ricevere rinforzi quanto prima. Il debutto in campionato (il 13 sul campo del Monza) è sempre più vicino ma la rosa a disposizione è ancora incompleta.