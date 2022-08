Calciomercato Juventus, Allegri vuota il sacco: annuncio in diretta

Il calciomercato della Juventus è in continuo fermento. Allegri ne ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la batosta contro l’Atletico.

La Juventus di Massimiliano Allegri è finita KO nel match amichevole contro l’Atletico Madrid. Una batosta bella e buona per il club bianconero, sotto di ben quattro gol al momento del triplice fischio finale. Il risultato ha fatto infuriare i tifosi che su ‘Twitter’ si sono scatenati contro il tecnico Massimiliano Allegri.

L’allenatore della Juve è finito al centro della critica, ma la sensazione è che alla squadra manchi ancora qualcosa per poter tornare in cima alla classifica generale di Serie A e per dare filo da torcere alle dirette concorrenti.

Mercato Juventus, Allegri su Morata e Kostic

Proprio Max Allegri, nel post partita, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ per commentare la sconfitta subita nel match contro gli spagnoli. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Siamo stanchi, ma non ci sono attenuanti. L’unica soluzione è essere attenti per prepararci al meglio all’esordio in Serie A contro il Sassuolo. Abbiamo una settimana per preparaci mentalmente. L’atteggiamento sarà sicuramente diverso il 15 agosto, ci sono tre punti in palio”.

Poi l’annuncio di mercato su Kostic e Morata: “Kostic? Io lavoro con i giocatori che ho a disposizione. Le qualità le abbiamo, possiamo iniziare bene. Su Morata non posso dire nulla, lui è un giocatore dell’Atletico Madrid”.

Dichiarazioni che non lasciano intendere alcuno scenario. Al momento, Alvaro Morata è lontano da un ritorno alla Juventus. Il club spagnolo, infatti, potrebbe decidere di puntare sull’attaccante iberico per la prossima stagione. Il mercato è ancora lungo e distante dalla chiusura. Tutto può ancora cambiare.