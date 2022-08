“Non è possibile”: Juventus, ora è caos totale. Tifosi furiosi sui social

Il campionato di Serie A inizia tra pochi giorni e la situazione in casa Juventus è poco incoraggiante. Allegri chiamato alla svolta.

Quello ormai appena terminato è stato l’ultimo weekend senza Serie A. Le big del nostro campionato sono state quasi tutte impegnate in amichevoli ed in alcuni casi ci sono stati risultati sconcertanti. L’Inter ha perso ieri nettamente contro il Villarreal ed in questi minuti si sono affrontate Juventus ed Atletico Madrid.

Inizialmente l’amichevole doveva essere disputata in Israele, ma a causa delle tensioni tra Israele e la striscia di Gaza, l’impegno si è disputato a Torino, alla Continassa. L’ultimo appuntamento della Juventus prima dell’inizio del campionato si è trasformato ben presto in un incubo, sia per Allegri che per la società.

L’Atletico Madrid ha vinto in trasferta con un netto 4 a 0 in casa della Juve, un risultato netto quanto imbarazzante per i colori bianconeri. Un’ulteriore beffa per la società riguarda il tabellino con il grande ex Alvaro Morata autore addirittura di una tripletta. Dopo il ko i social sono letteralmente impazziti con le critiche.

Juventus, tifosi imbufaliti con Allegri

I tifosi hanno criticato la squadra, ma soprattutto Massimiliano Allegri per la sconfitta e soprattutto per l’assenza di gioco. L’Atletico Madrid ha anche sbagliato un calcio di rigore ed il risultato poteva essere ancora più rotondo. Una prestazione imbarazzante che non è passata inosservata. Anche tra i ‘difensori’ di Allegri c’è chi ha sottolineato che non è possibile giocare in questo modo a pochi giorni dall’inizio del campionato.

Il campionato non è ancora iniziato e nonostante si parli di un amichevole i risultati per il club sono tutt’altro che incoraggianti. La Juve dovrà lavorare molto in questi ultimi giorni e chissà che un ulteriore aiuto non arrivi dal calciomercato.