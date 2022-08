Napoli, c’è ottimismo per Raspadori: si muove De Laurentiis, le ultime

La trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori può sbloccarsi nelle prossime ore. Filtra ottimismo, le ultime

Il Napoli insiste e si prepara ad un nuovo assalto per Giacomo Raspadori. Negli ultimi giorni non ci sono stati i passi in avanti che ci si aspettava, anche perchè la distanza tra la squadra azzurra ed il Sassuolo è di poco più di dieci milioni di euro. Troppo per pensare di sbloccare la trattativa? Assolutamente no. Anche perchè nelle ultime ore c’è un altro elemento che potrebbe favorire proprio l’avanzata del Napoli sull’attaccante neroverde.

Il forte interessamento del Paris Saint Germain per Fabian, infatti, potrebbe essere un passaggio decisivo nell’aiutare il Napoli ad insistere per Raspadori. Il club francese (in vantaggio sul Manchester United) pare pronto a spingere per il centrocampista ex Betis, e proprio la possibile cessione potrebbe essere il fulcro centrale per andare alla mossa finale per il talento italiano classe 2000.

Napoli, dalla cessione di Fabiàn all’affondo per Raspadori: le ultime

Con l’addio di Fabiàn, infatti, il Napoli avrebbe nuova linfa per rilanciare su Raspadori. Anche domani, secondo quanto appreso dalla redazione di ‘SerieANews’, potrebbe esserci una nuova mossa da parte del club azzurro, che spinge anche sulla forte volontà del giocatore di approdare alla corte di Luciano Spalletti. L’ingaggio proposto dal Napoli (2.2 milioni di euro all’anno), porterebbe Raspadori a triplicare il suo stipendio attuale (700 mila euro).

Insomma, c’è distanza tra Napoli e Sassuolo ma il tutto si può limare nei prossimi giorni: De Laurentiis offre tra i 25 ed i 30 milioni, mentre la società neroverde ne chiede 42. Il Sassuolo, tra l’altro, si sta muovendo anche per non farsi cogliere impreparato. Con l’addio di Scamacca, l’infortunio di Traorè e proprio la possibile partenza di Raspadori, il direttore Carnevali sta lavorando su dei nomi che possano fare al caso del tecnico Dionisi. Occhi puntati su Pinamonti e uno tra Sansone e Orsolini.