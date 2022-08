Calciomercato Napoli, salti di gioia per i tifosi: l’affare può chiudersi stasera

Non solo uscite per il Napoli di Luciano Spalletti. Dopo diverse cessioni la società partenopea lavora per rinforzare la rosa.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha perso in questa sessione di calciomercato diversi elementi chiave della rosa. In porta è partito Ospina mentre il reparto offensivo è stato privato di pedine fondamentali come Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Un’altra importante perdita è arrivata invece con la cessione di Kalidou Koulibaly, pilastro della difesa in questi anni.

Oltre alle uscite il club azzurro ha fatto anche importanti entrate e il mercato è tutt’altro che finito. La società ha puntato su profili giovani e alcuni con poca esperienza nel campionato italiano, ma sicuramente su giocatori di grande prospettiva. Gli azzurri sono però a caccia di un vice Mertens e nelle ultime ore sembrerebbero vicini ad un grande colpo.

Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport Napoli e Sassuolo sono sempre più vicini all’accordo per Giacomo Raspadori, giovane attaccante del club neroverde e della Nazionale di Roberto Mancini. Dopo divergenze negli ultimi giorni il Sassuolo avrebbe aperto alla cessione e ormai sarebbe ad un passo.

Napoli, spuntano le cifre per Raspadori

Il giornalista Sky Massimo Ugolini ha inoltre riportato un tweet dove afferma che il Sassuolo avrebbe accettato un’offerta di 32 milioni con bonus compresi per il giovane talento azzurro. Il Napoli avrebbe così un rinforzo importante per il suo attacco in vista del prossimo campionato di Serie A.

Con l’eventuale arrivo di Raspadori il tecnico del club partenopeo Luciano Spalletti potrebbe prendere in considerazione il passaggio dal 4-3-3, utilizzato in questa fase di precampionato, al più offensivo 4-2-3-1. Potrebbe contribuire a questa decisione, eventualmente, la cessione di Fabian Ruiz al PSG con il futuro dello spagnolo sempre più in bilico.