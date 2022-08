“Domani le visite mediche”: Sampdoria, Giampaolo perde pezzi

La Sampdoria si avvicina al debutto stagionale e mister Giampaolo perde pezzi, con una stella che è ormai prossima all’addio.

Salva con qualche patema di troppo la passata stagione, la Sampdoria non è certo stata fin qui una delle protagoniste del calciomercato. Si può anzi dire che il club blucerchiato sia praticamente rimasto a guardare, limitandosi a operare in uscita. Certo non quello che sperava mister Marco Giampaolo, che aveva chiesto interpreti adatti per il suo 4-3-1-2.

La Samp si è invece limitata a prendere in prestito con diritto di riscatto dal Pisa il centrale francese Maxime Leverbe e lo svincolato Filip Djuricic, salutando al contempo nomi come Falcone, Ekdal, Sensi, Giovinco, Yoshida e Thorsby. Operazioni che hanno lasciato spiazzati i tifosi, che si chiedono con quale undici i liguri si presenteranno in campo al debutto stagionale in Serie A previsto per sabato 13 agosto contro l’Atalanta.

La squadra vista contro la Reggina in Coppa Italia, capace di imporsi 1-0 con rigore realizzato da Sabiri, certo non ha impressionato. E anche se il mercato è ancora lungo per ora regala soltanto notizie in uscita. L’ultima riguarda Mikkel Damsgaard, ormai a un passo dal trasferimento in Premier League.

Damsgaard, addio Sampdoria: lo aspetta il Brentford

Acquistato dal Nordsjaelland nel febbraio 2020 per poco più di 6 milioni di euro, appena 20enne Damsgaard ha destato buona impressione fin dal suo esordio in Serie A ed ha rappresentato una delle poche note liete per i tifosi blucerchiati nel corso di questi ultimi due anni.

Dopo un’ottima stagione d’esordio, nella scorsa è stato frenato oltre 5 mesi da un brutto infortunio al ginocchio a cui è seguita un’infezione. La sua assenza si è fatta sentire, al punto che la Samp ha rischiato fortemente di retrocedere per poi salvarsi soltanto con un guizzo nel finale.

Adesso la cessione: il Brentford ha puntato su di lui per il dopo Eriksen, investendo 14 milioni di euro a cui se ne aggiungeranno altri 6 in vari bonus. Nelle “Bees” troverà anche Aaron Hickey, scozzese appena prelevato dal Bologna.

L’addio era nell’aria: ieri Damsgaard non è stato convocato da Giampaolo per la sfida con la Reggina, oggi è volato a Londra dove domani sosterrà le visite mediche e diventare ufficialmente un giocatore del Brentford. Andando ad aggiungersi così alla lista dei tanti giovani talenti che lasciano la Serie A per la più ricca Premier League. Chi sarà il prossimo?