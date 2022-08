“Dopo Messi e Ronaldo c’ero io”: Italia, la rivelazione spiazza tutti

La rivelazione del giocatore spiazza tutti in Italia e non solo riguardo il paragone con Messi e Cristiano Ronaldo

E’ purtroppo finita l’epoca di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, nonostante riescano ancora a giocare ad altissimi livelli. Il ricambio generazionale è in atto, ci sono giocatori come Kylian Mbappé e Erling Haaland che avanzano nell’élite del calcio mondiale. Una situazione che crea un piccolo disagio nella mente dei tifosi, che hanno ancora negli occhi l’eterna sfida dei due con le maglie di Barcellona e Real Madrid.

C’è però un giocatore che si è affermato in Europa come uno dei migliori nel suo ruolo, malgrado i tanti infortuni che ne hanno inevitabilmente condizionato la carriera. Si tratta di Giuseppe Rossi, nome e cognome tipicamente italiano, che ai tempi del Villarreal ha dato spettacolo e anche nei primi mesi alla Fiorentina. Poi le ginocchia e i muscoli hanno ceduto impedendo anche alla Nazionale di usufruire del suo talento.

Le parole di Rossi su Messi e Ronaldo

Giuseppe Rossi, attaccante, ha parlato ai microfoni di AM, inserto di Tuttosport: “Nel 2010/11 sono letteralmente esploso al Villarreal e ho segnato 32 gol tra campionato ed Europa League. Mi volevano tutte le big, in Spagna dopo Messi e Ronaldo c’ero io”. Parole che fanno inevitabilmente discutere, anche se l’attaccante italiano ha avuto la soddisfazione di arrivare in semifinale di Europa League persa solo contro il Porto di Falcao.

Il talento di Rossi era innegabile, gli infortuni ha impedito alla Nazionale di avere a disposizione uno dei più forti degli ultimi anni. Ai tempi, infatti, in attacco era presente il solo Mario Balotelli, limitato dalla propria testa invece che dagli infortuni come l’ex Villarreal.