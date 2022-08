Colpo di teatro Cavani: contatti col club, può restare in Europa

Doveva firmare col Boca Juniors, ma alla fine Edinson Cavani ha preferito ancora una volta restare in Europa: ecco quale potrà essere la nuova destinazione.

Il rientro in Sudamerica, sebbene non esattamente in patria, sembrava essere nel piani di Edinson Cavani, una volta conclusa l’avventura in Premier League, al Manchester United. L’attaccante uruguaiano è il sogno che il Boca Juniors culla da un po’ e, con i Mondiali di Qatar 2022 alle porte e la necessità di essere protagonista, la prospettiva dell’approdo de ‘El Matador’ in Primera División sembrava piuttosto vicina.

In effetti, la scorsa settimana è giunta la proposta formale da parte degli Xeneizes all’entourage del centravanti. Dopo averla analizzata, gli agenti avevano chiesto al Boca di rivedere la parte economica, avendo pretese leggermente già elevate. Pur di non perdere l’opportunità di avere Cavani in rosa, la dirigenza argentina aveva accettato le condizioni del giocatore.

Era quindi pronto un contratto fino a dicembre del 2023. Il mondo Boca era già in festa, ma questo lunedì è arrivata la decisione di Cavani, dopo un colloquio telefonico con il dirigente Riquelme. Il giocatore ha rifiutato la destinazione, spiegando che per motivi familiari preferirebbe restare ancora in Europa.

Cavani, niente Boca Juniors: può finire al Villarreal

La decisione è stata accolta con delusione dal Boca Juniors, ma pare che sarà inutile insistere. È presto per parlare di trattativa del tutto arenata, ma è questa la direzione che sta prendendo l’affare, anche perché Cavani ha l’offerta del Villarreal tra le mani.

Secondo le ultime informazioni riferite da ‘TMW’, quella del Sottomarino giallo sarebbe l’opzione più calda. I contatti tra il giocatore e la società proseguono da tempo e Villarreal consentirebbe a Cavani di restare in Europa, provare un’esperienza in Liga e competere ad alti livelli. Tuttavia, bisognerà rivedere verso il basso il tetto ingaggio del calciatore, altrimenti la trattativa non potrà mai concretizzarsi. I dialoghi proseguono.