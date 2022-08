Calciomercato, arriva Cavani: “Ha accettato le condizioni”

Cavani, svincolatosi dal Manchester United, valuta la sua prossima squadra: spunta l’alternativa al Villarreal, la punta riflette.

Tempo di riflessioni per Edinson Cavani, ancora alla ricerca di una nuova squadra dopo la conclusione della sua avventura al Manchester United. L’ultima stagione ai “Red Devils” è stata quanto mai complicata: appena 2 gol e un assist in 15 apparizioni complessive in Premier League. Da qui la decisione comune di separarsi e andare avanti ognuno per la propria strada, con Cavani divenuto nel frattempo l’oggetto del desiderio di numerose squadre.

In Italia per lui, nei giorni scorsi, si era fatta avanti la Salernitana: il presidente Danilo Iervolino, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, aveva dato il proprio benestare all’operazione (“sarebbe un sogno: ritengo sia la punta più forte del mondo”) tuttavia la trattativa, alla fine, non è mai realmente decollata. Sfumato anche il passaggio al Borussia Dortmund, alla ricerca di un attaccante in grado di sostituire Sebastien Haller.

Più concreto invece l’interesse del Villarreal che di recente, su input del tecnico Unai Emery, ha intensificato i contatti con il suo entourage. L’accordo sembrava ad un passo ma nelle ultime ore la situazione, per gli spagnoli, rischia di cambiare radicalmente: nella corsa per Cavani, infatti, si è inserito a sorpresa un altro club ovvero il Boca Juniors.

Svolta nel futuro di Cavani: spunta il Boca Juniors

Gl argentini, stando a quanto riportato nella giornata odierna dal giornalista di ‘Espn’ Diego Munoz, hanno messo sul piatto un contratto fino a dicembre 2023. Una proposta gradita al calciatore che, in questo modo, avrebbe l’occasione di giocare con regolarità e prepararsi al meglio in vista dei Mondiali in Qatar. Le strade a sua disposizione sono quindi due.

Da una parte, restare in Europa e continuare a giocare in un campionato (la Liga) di alto livello in una squadra che nella prossima stagione non disputerà le coppe. Dall’altra, mettersi alla prova in un club e uno stadio (la “Bombonera”) ricco di storia. Una scelta definitiva è attesa a breve, visto che il mercato in Argentina chiuderà l’8 agosto.