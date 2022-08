“Lo seguivamo da anni”: Juventus, la rivelazione del club è inaspettata

La sessione di mercato in casa Juventus ha visto acquisti di statura internazionale, ma anche cessioni importanti per la squadra di Allegri.

Dopo una stagione deludente la Juventus di Massimiliano Allegri è chiamata a ripartire nel migliore dei modi. Il club bianconero ha realizzato una campagna acquisti importante, acquistando giocatori di qualità del calibro di Bremer, Di Maria e Pogba. Il mercato bianconero non è però finito.

La formazione torinese necessita di un esterno, di un centrocampista e di un vice-Vlahovic e nel mirino ci sono rispettivamente i nomi di Kostic, Paredes e Muriel. Manca poco all’inizio del campionato e la situazione non è semplice. Nelle ultime ore la Juventus è stata protagonista di un amichevole contro l’Atletico Madrid, una sfida dove la formazione di Allegri ha perso con un netto 4 a 0.

In questa sessione di mercato la Juve non ha fatto solo acquisti, ma anche cessioni importanti come quella dell’olandese De Ligt al Bayern Monaco. Il giovane talento ha deciso di lasciare l’Italia e intraprendere una nuova avventura tra le fila della big principale della Bundesliga.

Juventus, Salihamidzic torna sul colpo De Ligt

Il ds del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha parlato ai microfoni di SKY90 ed ha commentato l’approdo al club bavarese del difensore olandese De Ligt. Sul giocatore il dirigente ha svelato un curioso retroscena di calciomercato:

“Matthijs è stato da sempre il nostro obiettivo ed a dire il vero lo era da anni. Penso che il Bayern Monaco sia stato anche il suo club dei sogni e credo che sia un giocatore che ci calzi a pennello”. De Ligt sta ora affrontando un periodo di ambientamento a Monaco di Baviera e finora ha collezionato solo piccoli spezzoni di gara.