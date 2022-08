Comunicato ufficiale e colpo di scena: Milan, la notizia spiazza i tifosi

Dopo l’1-6 inflitto ieri al Vicenza, il Milan ha diramato in mattinata un comunicato ufficiale che stavano aspettando tutti.

Il Milan campione d’Italia darà il via alla nuova stagione di Serie A. I rossoneri, infatti, giocheranno la prima giornata di campionato sabato prossimo a San Siro contro l’Udinese di Sottil. Gli obiettivi della nuova annata, come dichiarato da Stefano Pioli, sono chiarissimi: difendere il titolo conquistato lo scorso maggio al Mapei Stadium e superare il girone di Champions League.

Proprio per preparare al meglio l’esordio in campionato contro i bianconeri, il Milan ha giocato ieri sera l’ultima amichevole estiva. I rossoneri hanno passeggiato al Romeo Menti contro il Vicenza per 1-6. La squadra di Stefano Pioli è passata in svantaggio al 1’ con il gol di Rolfini, ma poi ha dilagato.

Il ‘Diavolo’, infatti, ha ribaltato il match con le reti di Leao, Messias e Tomori, la doppietta di Rebic e l’autogol di Dalmonte. Nonostante il roboante risultato, il match contro il Vicenza non ha portato delle buone notizie per Stefano Pioli. Il tecnico, di fatto, attendeva con ansia una notizia che poi è arrivata in queste ore.

Milan, è arrivato il comunicato ufficiale sulle condizioni Tonali: escluse lesioni

Contro il Vicenza, infatti, si è fatto male Sandro Tonali. Il centrocampista contro i veneti aveva riportato un infortunio all’inguine ed in mattinata era atteso un comunicato da parte del Milan sulle sue condizioni.

Comunicato che è arrivato da pochissimo e che ha escluso lesioni ai muscoli e tendini. Le condizioni di Tonali, quindi, saranno valutate quotidianamente in ottica della partita di sabato prossimo contro l’Udinese. Ottime notizie, quindi, per il Milan, visto che si temeva un brutto infortunio per uno dei protagonisti della vittoria dello Scudetto.