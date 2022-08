Rescissione e colpo di scena: Inter, ora l’addio è ufficiale

L’Inter ha salutato uno dei suoi attaccanti: il calciatore lascia Simone Inzaghi per accasarsi altrove e cominciare una nuova esperienza

Simone Inzaghi perde un uomo nel reparto offensivo. Sarà però un problema in meno per il tecnico interista che durante la sua prima stagione in nerazzurro ha dimostrato di mettere il calciatore indietro nelle gerarchie “guadagnandosi” più di una punzecchiatura da parte di quest’ultimo nel corso dell’annata.

Alexis Sanchez non è più un calciatore dell’Inter. Il cileno ha risolto consensualmente il suo contratto con i nerazzurri. La notizia era nell’aria già da qualche giorno ma adesso è arrivata pure l’ufficialità dopo l’incontro di questo pomeriggio nella sede interista.

Calciomercato Inter, ufficiale: Alexis Sanchez ha risolto il suo contratto con i nerazzurri, passerà al Marsiglia

Con un comunicato stampa, l’Inter ha salutato Alexis Sanchez. Il cileno ha risolto il suo contratto. Le parti hanno trovato un accordo nella giornata di oggi. Il club milanese ha ringraziato “Alexis per le sue tre stagioni in nerazzurro culminate con la conquista di tre trofei”. Ad uno ha contribuito in maniera determinante: sua è stata infatti la rete decisiva siglata alla Juventus in Supercoppa Italiana. Il calciatore ha firmato il 2-1 al fotofinish sfruttando un’indecisione della retroguardia bianconera.

Il calciatore, a questo punto, sarà libero di firmare con l’Olympique Marsiglia, con cui è già promesso sposo da qualche settimana. Il club francese gli darà la possibilità di giocare in Champions League da protagonista. Sull’addio, rispetto agli altri anni in cui si era paventata la possibilità, ha influito infatti pure la voglia del giocatore ex Udinese, Arsenal e Barcellona di sentirsi ancora importante. All’Inter non è mai stato primario nei progetti sebbene fosse arrivato vincolato da un contratto importante.

Come anticipato dalla redazione di ‘Sportitalia’ nelle scorse ore, il giocatore ha risolto il suo contratto con l’Inter dietro una buonuscita di cinque milioni di euro. Con il Marsiglia firmerà adesso un nuovo accordo. Il giocatore resterà nella squadra francese fino al 2024. Un biennale da 2.5 milioni di euro netti a stagione.