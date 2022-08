Calciomercato Juventus, è vicino alla cessione: accordo raggiunto

Accordo raggiunto tra la Juventus e il club per la cessione del giocatore, la dirigenza si cautela sul mercato

La Juventus è una squadra ancora incompleta e lo hanno dimostrato le amichevoli pre-campionato. Certo, sono risultati e prestazioni che lasciano il tempo che trovano, ma i risultati valgono un po’ di più considerando che la Serie A inizierà nel prossimo weekend. Manca ancora un centrocampista e un colpo in attacco, oltre alla situazione Rugani da monitorare per l’arrivo di un quarto difensore. Nel reparto offensivo l’obiettivo più vicino sembra essere Filip Kostic.

A centrocampo i nomi monitorati costantemente sono quelli di Paredes e Frattesi, ma prima va concretizzata una cessione importante e l’indiziato numero uno è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese percepisce un ingaggio da 7,5 milioni di euro l’anno, una cifra altissima considerato l’apporto che ha dato e che dà alla squadra.

Juventus, accordo raggiunto con lo United per Rabiot

Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, la Juventus e il Manchester United avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento di Adrien Rabiot. I Red Devils ora devono trovare l’accordo economico con la madre del centrocampista francese, che cura i suoi interesse e con la quale non è semplice trattare. Lo United aveva espresso anche un forte interesse per Fabian Ruiz, che sembra però destinato a vestire la maglia del PSG.

L’addio di Rabiot, che non si è mai affermato come un top player alla Juve, libererebbe il posto per Paredes o Frattesi. Entrambi sono dei nomi caldi e resta da capire quale giocatore vorrà di più Massimiliano Allegri. Anche Arthur è destinato a lasciare Torino, forse direzione Valencia, ma Gattuso ha affermato che il club non può permettersi un ingaggio così importante -sui 5 milioni di euro netti-. Saranno settimane roventi.