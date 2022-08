“Non me lo aspettavo”: Atalanta, la rivelazione di Gasperini fa tremare i tifosi

Allenamento a porte aperte per l’Atalanta di Gasperini. Il tecnico, a fine sessione, ha rilasciato alcune dichiarazioni spiazzanti.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini continua il lavoro in vista della imminente partenza in campionato. Il club bergamasco, nella giornata di oggi, si è allenato dinanzi ai propri tifosi. Un evento che attratto numerosi sostenitori del club lombardo a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Serie A.

A margine della seduta di allenamento, il tecnico Gian Piero Gasperini si è presentato dinanzi ai media presenti per rilasciare alcune dichiarazioni. Di seguito uno stralcio del suo intervento riportato dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’: “Se questa era la squadra che mi aspettavo? Certo che no – ha esordito -. Gli obiettivi erano diversi, la sensazione è che per noi il mercato parta solamente ora. Anche la società si è impegnata tantissimo”.

Atalanta, Gasperini a ruota libera

E prosegue: “L’obiettivo stagionale? Non so quale sia al momento, vediamo strada facendo. Il mercato è molto aperto. Le date del mercato, al momento, impediscono di avere una situazione più chiara e definitiva”.

Gasperini poi continua il suo intervento: “Cosa non mi soddisfa? Ci sono due obiettivi, uno è quello di potenziare la squadra oppure ringiovanirla. Manca nessuno in alcun ruolo, l’obiettivo è generale. La società si è mossa molto bene, ha cercato molti giocatori importanti. La realtà, però, non la scopro io. E’ una cosa evidente a tutti. La società ha avuto difficoltà a ringiovanire una rosa molto numerosa. Quest’anno l’appeal è inferiore, non ci sono le coppe. Ci sono delle squadre che si sono potenziate. Dobbiamo ripartire dalle ultime venti gare della scorsa stagione. Ripartiremo da quelle”.