Calciomercato Atalanta, Gasperini al settimo cielo: è ufficiale

L’Atalanta ha annunciato attraverso i propri canali social l’arrivo in squadra del nuovo giocatore: per mister Gasperini sarà un elemento importante.

A circa dieci giorni dall’inizio della nuova stagione sportiva, l’Atalanta comunica l’arrivo in rosa di Ademola Lookman, l’attaccante che agli orobici mancava e che da diverso tempo stava cercando. Il giocatore nigeriano classe 1997 è stato acquistato dal Lipsia, sebbene le ultime stagioni le abbia trascorse in prestito. Lookman, infatti, è stato prima al Fulham e poi al Leicester, da dove in pratica arriverà per vestire la maglia nerazzurra.

L’Atalanta su Twitter ha pubblicato una sua foto e commentato: “C’è un nuovo supereroe nerazzurro in città!”. Immediatamente i tifosi hanno accolto l’attaccante con molta gioia e messaggi di benvenuto, sintomo dell’attesa che ormai cresceva da tempo.

Come si legge poi sul sito ufficiale della società dei Percassi, l’acquisto è avvenuto a titolo definitivo per l’esterno d’attacco. Il club di Serie A sarebbe riuscito a strappare il sì dal Lipsia per circa 15 milioni di euro totali.

Atalanta, benvenuto Lookman: l’attaccante è ufficiale

Lookman può effettivamente essere l’elemento di fantasia e velocità che necessita la squadra di Gasperini per non perdere la sua impronta offensiva e avere a disposizione maggiore fantasia. D’altronde, il nigeriano ha un background d’esperienza in Premier League già importante, avendo vestito nel 2017 la casacca dell’Everton oltre a quella del Leicester recentemente.

Appena ieri Lookman è arrivato in città a Bergamo per svolgere le visite mediche, che sono terminate con un successo. Poi, la firma del contratto e l’annuncio ufficiale. Comincia una nuova avventura per il giocatore e per i tifosi della Dea.