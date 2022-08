Calciomercato, Cavani e Caceres insieme: “Li voglio qui”

Edinson Cavani e Martin Caceres potrebbero giocare insieme, arriva l’annuncio dell’allenatore

Luis Suarez, da svincolato, ha scelto di tornare al Nacional, il club che lo ha lanciato nel grande calcio. El Pistolero aveva rifiutato anche il River Plate per tornare in Uruguay e prepararsi al meglio agli ultimi Mondiali della sua carriera. Una decisione che ha fatto sognare anche gli altri club in Sudamerica e nel resto del mondo. A differenza del suo compagno di nazionale e amico, Edinson Cavani non ha ancora scelto in quale squadra giocherà.

El Matador potrebbe giocare insieme a Martin Caceres: i due si stanno allenando nel centro sportivo federale uruguaiano, con l’occhio puntato sempre a Qatar 2022. Ma due professionisti del genere, a pochi mesi dal Mondiale, non possono restare senza squadra. Ed è per questo che il loro futuro potrebbe essere proprio in Uruguay, al Penarol. L’annuncio dell’allenatore fa infatti sognare tutti i tifosi uruguagi.

Penarol, Ramos vuole Cavani e Caceres insieme

Leonardo Ramos, allenatore del Penarol, ha parlato ai media uruguagi: “Voglio parlare con Cavani e Caceres perché li voglio qui. La chiamata? Nelle prossime ore”. Portare due colossi del calcio uruguaiano a giocare al Campeon del Siglo, a pochi mesi dai Mondiali, sarebbe un grandissimo colpo per il Penarol e per tutto il campionato. Soprattutto dopo l’arrivo di Suarez al Nacional, con la sfida al Matador che avrebbe un gusto davvero interessante.

La squadra nel destino di Cavani sembrava essere il Boca Juniors. Alla fine non se n’è fatto più nulla, con il centravanti che potrebbe ripartire dalla Liga. L’interessamento del Villarreal è forte e avrebbe già trovato il consenso dell’ex United.