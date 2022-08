Juve, aumentati i contatti in queste ore: super colpo e ultimo step

La Juve pensa al rinforzo più giusto per il proprio reparto offensivo e la prima scelta resta una in particolare: c’è solamente un ultimo step da compiere.

La Juventus pensa a come far quadrare il cerchio della propria rosa in vista del campionato di Serie A che inizierà tra quattro giorni. Dopo la battuta d’arresto avuta in amichevole contro l’Atletico Madrid, Massimiliano Allegri è chiamato a sistemare anche gli ultimi fondamentali dettagli. Mentre la società pensa alle mosse da compiere sul mercato.

La Juventus, con il centrocampo ancora in bilico per l’eventuale partenza di Adrien Rabiot e per le condizioni di Paul Pogba, ha anche il reparto offensivo da dover rinfoltire. Marko Arnautovic, che piace alla Vecchia Signora, è già conteso tra il Bologna (che vorrebbe la sua permanenza) e il Manchester United (che lo vorrebbe in Premier).

Il discorso che conduce ad Alvaro Morata, poi, si fa ancora più complicato. L’attaccante non è stato riscattato dall’Atletico Madrid per la cifra elevata che era stata richiesta. Ora tuttavia l’acquisto del suo cartellino appare economicamente sempre più complicato. Per questo motivo il club bianconero avrebbe individuato un altro profilo. Ecco la situazione.

Calciomercato Juve, contatti continui con l’entourage di Depay: lo scoglio resta l’ingaggio alto

La Juventus, quindi, ha bisogno di un rinforzo in attacco. Massimiliano Allegri ha richiesto un profilo che possa dare il cambio a Dusan Vlahovic o che, all’occorrenza, possa anche giocare al fianco del serbo. Per questo motivo i bianconeri avrebbero individuato in Memphis Depay le giuste caratteristiche.

Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, i contatti tra il club di Agnelli e l’entourage del giocatore sarebbero continui. Nella giornata di ieri le parti hanno parlato molto ma lo scoglio ad oggi resta uno in particolare. Il giocatore richiede, infatti, un ingaggio che si avvicini a quello percepito in Spagna, al Barcellona. Si parla di 9 milioni di euro a stagione. Bisognerebbe perciò, come ultimo step, far quadrare i conti per arrivare a compiere quest’operazione in particolare.