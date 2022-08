Juventus, trovato l’accordo: c’è uno scoglio da superare

Uno scoglio tra la Juventus e un obiettivo del mercato: in mezzo l’uscita di un giocatore che sembra voler rimanere alla corte di Allegri Il calciomercato non è ancora finito. Anzi, con il passare dei giorni può aumentare il volume degli affari. La Juventus è impegnata su più fronti. I bianconeri sono ormai in procinto di prelevare Filip Kostic. Il serbo è pronto a sbarcare a Torino e non ci sarà nella finale di Supercoppa Uefa contro il Real Madrid di Carletto Ancelotti.







Il capitolo uscite rimane vivo. La società del presidente Andrea Agnelli vorrebbe ultimare un’altra operazione. E in questo caso si tratta di un addio perché Adrien Rabiot è un obiettivo del Manchester United. I ‘Red Devils’, che domenica hanno debuttato in Premier League con una sconfitta interna contro il Brighton, trascinato dalla doppietta di Grob, hanno raggiunto un accordo con la Juventus. Rimane però da realizzare un altro passo per cui sembra esserci qualche difficoltà in più.

Calciomercato Juventus: accordo con il Manchester United per la cessione di Rabiot ma il giocatore non ha ancora detto sì

Come ribadito dalla redazione di ‘gianlucadimarzio.com’, la Juventus e il Manchester United hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Adrien Rabiot in Inghilterra. Il calciatore francese però non vorrebbe trasferirsi in Premier League. Il motivo è semplice: i ‘Red Devils’ non parteciperanno alla prossima Champions League.



Una vetrina che invece offrono i bianconeri. Per questo motivo, il giocatore preferirebbe restare in Italia per giocarsi le sue chance. Il Manchester United sta ora tentando di convincere il calciatore e sua madre, sempre molto influente negli affari e le decisioni di suo figlio.



Se Rabiot dovesse andare via, il primo nome della lista per rinforzare la squadra di Allegri è quello di Leandro Paredes. L’argentino del PSG interessa molto alla formazione juventina e diventerebbe una pista concreta se il francese dovesse dare il suo sì al Manchester United.