Calciomercato Milan, Maldini al lavoro dopo la beffa: sgarbo a Lotito

Milan, Pioli e Maldini hanno puntato il calciatore: tutto pronto per lo sgarbo alla Lazio di Lotito, ma c’è concorrenza in Germania.

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per regalare ai tifosi nuovi colpi. Paolo Maldini e Frederic Massara, veri e propri artefici del Milan tornato al successo in Serie A, continuano a lavorare senza sosta per portare in Lombardia calciatori che possano fare al causa della strategia di mister Pioli.

La lista dei desideri, nonostante sia arrivato solo da pochissimi giorni anche Charles De Ketelaere, è ancora piuttosto lunga. Su di essa ci sono ascritti i nomi di numerosi calciatori giovani e talentuosi che potrebbero definitivamente esplodere con la maglia rossonera.

Mercato Milan, Maldini e Massara hanno puntato Ilic del Verona

Tra questi c’è senza dubbio anche il nome di Ivan Ilic, ultimo profilo finito nei radar di Stefano Pioli. Sulle tracce del calciatore c’è da tempo la Lazio del presidente Claudio Lotito, ma tutto dipende da una eventuale cessione di Luis Alberto che, al momento, è ancora ancorato alla casacca biancoceleste.

Sulle tracce del centrocampista dell’Hellas Verona, però, ci sono anche altri club. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, anche in Bundesliga avrebbero puntato i riflettori sul suo cartellino. Il Milan è l’ultimo club, in ordine di tempo, ad aver messo nel mirino il giocatore. Vista la beffa relativa a Renato Sanches, finito ufficialmente al Paris Saint-Germain, per Pioli resta viva la necessità di un innesto a centrocampo.