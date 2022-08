Napoli, tutto pronto per Sirigu: visite mediche in corso | VIDEO

Salvatore Sirigu arriva a Villa Stuart per sostenere le visite mediche, poi ci sarà la firma: il Napoli e Spalletti si preparano ad accoglierlo.

Oggi è il giorno di Salvatore Sirigu a Napoli. Il portiere italiano, rimasto svincolato dopo l’avventura al Genoa, è approdato nel club partenopeo. È infatti arrivato a Villa Stuart questa mattina presto per svolgere le visite mediche. Dopodiché firmerà il suo nuovo contratto. Il colpo si chiude e SerieANews.com ha raccolto anche le immagini ufficiali del suo arrivo alla clinica.

Dopo l’addio di David Ospina, a rinfoltire il gruppo dei portieri in casa Napoli è arrivato Salvatore Sirigu. Da svincolato e quindi a parametro zero. Come anticipato da SerieANews.com già nella giornata di ieri, il portiere era atteso (ed è arrivato) questa mattina per svolgere le visite mediche.

Alex Meret avrà dunque un compagno di reparto che ha imparato a conoscere già tra le file dell’Italia di Mancini. Una volta concluse le visite mediche, il portiere firmerà il contratto che lo legherà al suo nuovo club per un anno, più opzione per il secondo, e l’avventura inizierà ufficialmente.

Napoli, Sirigu inizia le visite mediche: manca oramai pochissimo per la firma del contratto

Come anticipato già ieri da SerieANews.com, quindi, questa mattina Salvatore Sirigu è arrivato molto presto a Villa Stuart per svolgere le visite mediche. Ecco il video che lo ritrae mentre si appresta ad entrare all’interno della clinica. Tutto è attualmente ancora in corso. Dopo aver ottenuto l’idoneità a livello fisico, il portiere passerà allo scambio di firme sui contratti.

Una volta posto il proprio nome nero su bianco, Salvatore Sirigu sarà perciò ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Gioisce anche e soprattutto Luciano Spalletti che ha ottenuto il rinforzo atteso per la porta. Non solo Meret, ma anche Sirigu adesso è in rosa e con il suo arrivo ci saranno anche maggiori sicurezze. Ormai tutto è stato fatto per l’approdo in azzurro e tra poco arriverà anche l’ufficialità.