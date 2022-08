Lecce, annuncio ufficiale: il presidente risponde alle accuse

Pesanti accuse piovute nei confronti del Lecce, il presidente Sticchi Damiani ha risposta immediatamente in maniera ufficiale.

Tutte e tre le neopromosse si stanno muovendo sul mercato. Se il Monza ha praticamente ufficializzato Petagna e la Cremonese ha preso in prestito Escalante, sul calciomercato arrivano importanti novità dal presidente del Lecce.

Nei giorni scorsi c’erano stati diversi malumori in quanto i salentini sono una delle squadra che si sono mosse in maniera minore sul mercato. Il presidente Sticchi Damiani però non ci sta a subire passivamente queste accuse e, a margine di una conferenza stampa di presentazione, risponde per le rime.

“Posso dire ai nostri tifosi che stiamo compiendo tanti sforzi.” ha dichiarato il numero uno dei giallorossi. “Capiamo la fretta dei tifosi, ma non possiamo permetterci di sbagliare. Gli sforzi economici ci sono da parte nostra. Capisco la delusione per la sconfitta, ma abbiamo giocato con una squadra piena di nuovi elementi e poi anche altre squadre di A hanno perso.”

Lecce, il presidente Sticchi Damiani: “I club pluriindebitati del Nord…”

Il discorso del presidente del Lecce si sposta poi sulla salute economica del club. “Dire che il club non ha i soldi è scorretto. Noi utilizziamo i nostri soldi, non quelli delle banche. La maggior parte delle società di Serie A ha posizioni debitorie, ci sono club che sono tecnicamente falliti. Eppure si guarda con ammirazioni a chi ha il centrale in più, ma il bilancio non in ordine.”

Infine una stoccata ai fondi di investimento che in questi anni hanno investito molto in Serie A: “In questi anni nessun fondo di investimenti, di quelli che adesso vanno tanto di moda, si è presentato alla nostra porta. Preferiscono spendere nei club plurindebitati del Nord. Noi non siamo come loro, molti club del Sud vorrebbero stare al nostro posto.”