Calciomercato Lazio, l’ufficialità è arrivata: scappa via da Sarri

La notizia era nell’aria da tempo, adesso è ufficiale. La Lazio ha completato l’operazione in uscita, non sarà più nella rosa di Sarri.

A ormai pochi giorni dall’inizio del campionato, la Lazio continua il suo lavoro sul mercato. La squadra è logicamente proiettata al match del 14 agosto contro il Bologna, nel frattempo però la società continua ad operare sul calciomercato.

Anche per quanto riguarda il mercato in uscita, con Lotito che sta sfoltendo la rosa al fine di non appesantire troppo le scelte del mister Maurizio Sarri. Uno dei calciatori in esubero, che ha in queste ore trovato una nuovo collocazione, è Gonzalo Escalante. Il centrocampista argentino classe ’93 si trasferisca alla Cremonese con la formula del prestito.

A comunicarlo è la società lombarda che, attraverso il suo sito ufficiale, comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore a titolo temporaneo. Nell’accordo trovato tra i grigiorossi e la Lazio è previsto anche il diritto di riscatto da parte della Cremonese.

Lazio, Escalante per il momento lascia Roma: ufficiale il prestito alla Cremonese

Il centrocampista nato a Bella Vista lascia, almeno per il momento la Lazio. Arrivato dall’Eibar nel 2020, Escalante, che nel 2015 aveva già calcato i campi di calcio del nostro paese con la maglia del Catania, in un anno e mezzo alla Lazio ha collezionato 31 presenze.

Dopo una prima stagione tutto sommato condita da diverse apparizioni, lo scorso anno con l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina, Escalante è finito ai margini della rosa della Lazio. A gennaio la decisione del prestito all’Alaves dove, grazie alla maggior continuità, ha potuto mettere a referto 17 presenze e 5 reti. Buoni numeri che gli sono valsi l’interessamento della Cremonese.